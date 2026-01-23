La villa di Willy, il principe di Bel-Air in vendita per 30 milioni di dollari

La villa resa celebre da Willy, il principe di Bel-Air approda sul mercato per la prima volta dopo decenni: quasi 30 milioni di dollari per una residenza iconica, tra storia televisiva, lusso californiano e architettura senza tempo.

La casa diventata simbolo della sitcom degli anni Novanta è stata messa in vendita per circa 29,5 milioni di dollari. L’immobile, legato indissolubilmente all’immaginario televisivo di una generazione, rappresenta oggi una delle opportunità più rare del mercato immobiliare di Los Angeles.

Nonostante il titolo della serie, la residenza non si trova a Bel Air ma nel quartiere esclusivo di Brentwood, area residenziale tra le più ricercate della città. Costruita nel 1937, la villa esprime i tratti tipici dello stile coloniale georgiano, mantenendo un’eleganza formale che ha resistito al passare del tempo.

La proprietà si sviluppa su oltre 930 metri quadrati, con sei camere da letto e sette bagni distribuiti in ambienti ampi e luminosi. Le grandi superfici vetrate aprono lo sguardo su un giardino curato, dove trovano spazio una piscina privata e un’area spa pensata per la vita all’aperto.

Tra gli elementi più riconoscibili spiccano le colonne bianche monumentali dell’ingresso, divenute un’icona della serie. Nel corso degli anni l’abitazione è stata rinnovata con interventi mirati, capaci di integrare comfort contemporanei e finiture di pregio nel rispetto dell’impianto originale.

Sebbene le scene interne della sitcom siano state girate in studio, la villa reale conserva un forte valore simbolico e culturale. Inserita in un contesto abitato da celebrità e dimore storiche, questa residenza unisce memoria televisiva e lusso immobiliare in uno degli indirizzi più ambiti della California.