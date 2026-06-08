Mondiali 2026 negli Stati Uniti, rischio stop per i fulmini e partite sospese per ore

Le norme anti-fulmini negli Stati Uniti potrebbero fermare le partite dei Mondiali 2026 per almeno 30 minuti. Un test si è già visto in Texas, dove un’amichevole è stata interrotta e lo stadio evacuato per motivi di sicurezza.

I Mondiali 2026 si avvicinano, ma negli Stati Uniti cresce l’attenzione per un fattore che potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle gare. Le rigide procedure di sicurezza adottate nel Paese in caso di attività elettrica atmosferica rischiano infatti di provocare interruzioni prolungate durante le partite in programma negli stadi all’aperto.

La Coppa del Mondo prenderà il via l’11 giugno e sarà organizzata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Tra le principali preoccupazioni c’è la possibilità che temporali e fulmini costringano gli organizzatori a sospendere gli incontri. La normativa americana prevede infatti l’interruzione immediata degli eventi sportivi quando vengono rilevati lampi, tuoni o fulmini entro un raggio di circa 10 miglia dallo stadio.

In questi casi il gioco viene fermato per almeno 30 minuti. Se le condizioni meteorologiche non migliorano, il conto alla rovescia riparte e la sospensione può essere prorogata più volte. Negli impianti privi di copertura ciò potrebbe tradursi in ritardi molto lunghi e in gare che si protraggono ben oltre l’orario previsto.

Un episodio recente ha già mostrato cosa potrebbe accadere durante il torneo. Ad Austin, in Texas, l’amichevole tra Arabia Saudita e Porto Rico è stata interrotta proprio a causa di un’allerta fulmini. Le scariche elettriche erano state segnalate a circa otto miglia dall’impianto sportivo, facendo scattare immediatamente il protocollo di sicurezza.

I calciatori sono stati accompagnati negli spogliatoi mentre gli spettatori presenti sugli spalti hanno dovuto lasciare lo stadio in via precauzionale. Una situazione che potrebbe ripetersi anche durante il Mondiale qualora le condizioni atmosferiche dovessero peggiorare nelle città statunitensi coinvolte nella manifestazione.