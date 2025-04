TikTok a rischio stop negli Stati Uniti dal 5 aprile: offerte da Oracle, MrBeast e altri investitori per l'acquisizione

TikTok potrebbe essere vietato negli Stati Uniti a partire da sabato 5 aprile 2025, a meno che non venga acquisito da un proprietario statunitense. Il presidente Donald Trump ha fissato questa scadenza, concedendo una proroga di 75 giorni per la vendita dell'applicazione. Attualmente, diverse entità stanno valutando l'acquisto di TikTok.

Il presidente Trump ha annunciato che esaminerà una proposta preliminare per mantenere TikTok operativo negli Stati Uniti. Secondo fonti vicine alla questione, il piano prevede che Oracle, insieme ad altri investitori statunitensi, presenti un'offerta per acquisire TikTok da ByteDance, la società madre cinese dell'app. Blackstone è tra gli investitori interessati a partecipare all'accordo. La valutazione esatta di TikTok e l'entità degli investimenti saranno definiti in successive negoziazioni. Alla riunione parteciperanno il vicepresidente JD Vance, il segretario al Commercio Howard Lutnick e altri alti funzionari. L'accordo per separare le operazioni statunitensi di TikTok dal resto dell'azienda è complesso e potrebbe subire ritardi o non concretizzarsi. Le autorità cinesi hanno segnalato apertura a un accordo, ma lo considerano parte di negoziati commerciali più ampi con Washington.

Andreessen Horowitz è in trattative per investire in TikTok, contribuendo a separare l'app dalla sua società madre cinese, ByteDance. Questo sforzo, guidato dal presidente Trump, mira a trasferire il controllo di TikTok a investitori americani, tra cui Oracle e altre entità statunitensi. L'offerta, con scadenza il 5 aprile per evitare il divieto dell'app negli Stati Uniti, punta a valutare il ramo statunitense di TikTok basandosi sui ricavi del 2024, con il mercato USA che contribuisce a circa un terzo dei 36 miliardi di dollari di guadagni globali della piattaforma. Andreessen Horowitz, insieme ad altri potenziali investitori come Blackstone Group, è stato contattato per fornire supporto finanziario. Attori chiave come General Atlantic, KKR e Coatue pianificano di acquisire ulteriori quote nell'azienda statunitense scorporata, mentre Oracle potrebbe assumere una piccola partecipazione e gestire i dati statunitensi. Le discussioni evidenziano significative implicazioni politiche ed economiche, poiché Marc Andreessen e altri stakeholder mantengono stretti legami con l'amministrazione Trump.

Il presidente Trump ha dichiarato che un accordo per la vendita di TikTok sarà annunciato prima della scadenza di sabato. ByteDance, la società madre cinese di TikTok, deve cedere l'app per conformarsi a una legge federale che ne vieta l'uso per motivi di sicurezza nazionale. Trump ha sottolineato il significativo interesse da parte di potenziali acquirenti e ha indicato la possibilità di estendere la scadenza se necessario. A guidare le negoziazioni è il vicepresidente JD Vance, con investitori statunitensi come General Atlantic e Susquehanna coinvolti nelle discussioni. Oracle, guidata da Larry Ellison, dovrebbe garantire la sicurezza dei dati dei 170 milioni di utenti americani di TikTok. Il senatore Tom Cotton sostiene una completa cessione da parte della Cina, ma al momento ha accantonato le sue preoccupazioni. Trump ha accennato alla possibilità di ridurre i dazi sulle importazioni cinesi per facilitare il completamento dell'accordo.

Il presidente Trump ha dichiarato che potrebbe considerare una riduzione dei dazi sulla Cina per facilitare la vendita di TikTok. Ha sottolineato che la Cina potrebbe dover svolgere un ruolo nella vendita, potenzialmente attraverso l'approvazione, per accelerare il processo. Ha indicato la disponibilità a estendere nuovamente la scadenza per la vendita di TikTok, data la popolarità dell'app e il significativo interesse da parte di più acquirenti. Secondo la legge "divest-or-ban" approvata ad aprile, TikTok dovrà cessare le operazioni negli Stati Uniti se non si separerà dalla sua società madre, ByteDance, entro il 5 aprile. Tra gli acquirenti interessati ci sono l'ex segretario al Tesoro Steve Mnuchin e il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian. Questo sviluppo avviene in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con entrambi i paesi che hanno imposto dazi significativi sui beni dell'altro negli ultimi mesi.

