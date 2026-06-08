Juventus, accordo con Sorloth e trattativa con l'Atletico Madrid per il dopo Vlahovic

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La Juventus ha ottenuto il sì di Alexander Sorloth e tratta con l’Atletico Madrid per il trasferimento. Il norvegese è il principale candidato a sostituire Dusan Vlahovic, destinato a lasciare i bianconeri a fine contratto.