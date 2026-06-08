Juventus, accordo con Sorloth e trattativa con l'Atletico Madrid per il dopo Vlahovic
La Juventus ha ottenuto il sì di Alexander Sorloth e tratta con l’Atletico Madrid per il trasferimento. Il norvegese è il principale candidato a sostituire Dusan Vlahovic, destinato a lasciare i bianconeri a fine contratto.
La Juventus accelera sul mercato e punta con decisione su Alexander Sorloth per rinforzare il reparto offensivo. Il centravanti norvegese è diventato il primo obiettivo dei bianconeri dopo la scelta di Dusan Vlahovic di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno.
Secondo le ultime indiscrezioni, il club torinese avrebbe già raggiunto un’intesa con il giocatore, che ha dato la propria disponibilità al trasferimento in Serie A. Resta invece da definire l’accordo con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino dell’attaccante.
Sorloth si trova attualmente negli Stati Uniti, dove sarà impegnato con la nazionale norvegese in vista dei Mondiali 2026. Nonostante gli impegni internazionali, il suo futuro potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, prima dell’avvio della competizione.
L’uscita di scena di Vlahovic ha spinto la Juventus a muoversi rapidamente sul mercato. La dirigenza considera il norvegese il profilo ideale per raccogliere l’eredità del serbo e garantire peso offensivo alla squadra nella prossima stagione.
La distanza principale riguarda la valutazione fissata dall’Atletico Madrid, che chiede circa 30 milioni di euro per liberare il proprio attaccante. Per agevolare l’operazione potrebbe entrare nella discussione Nico Gonzalez, reduce dall’esperienza in prestito con i Colchoneros. L’inserimento dell’esterno argentino nella trattativa potrebbe contribuire a ridurre l’esborso economico richiesto dagli spagnoli.
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