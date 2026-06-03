Juventus, Kolo Muani favorito per il dopo Vlahovic: spuntano anche Sorloth e Gabriel Jesus

La Juventus si prepara a voltare pagina in attacco dopo la separazione ormai imminente con Dusan Vlahovic. Dopo quattro stagioni e mezzo in bianconero, il centravanti serbo è destinato a lasciare Torino e la dirigenza ha già iniziato a muoversi per individuare il nuovo riferimento offensivo.

Il nome più caldo resta quello di Randal Kolo Muani, che conosce già l’ambiente juventino dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della stagione 2024-2025. L’attaccante francese aveva convinto staff e tifosi con 8 gol in 16 presenze, lasciando un ricordo positivo all’Allianz Stadium.

Dopo il prestito al Tottenham, concluso con una stagione complicata, il giocatore farà ritorno al Paris Saint-Germain. A Parigi, però, il rapporto con Luis Enrique non è mai realmente decollato e la permanenza appare improbabile. Per questo motivo la Juventus segue con attenzione l’evoluzione della situazione, pronta a riportarlo alla Continassa.

Tra i profili monitorati c’è anche Alexander Sorloth, attaccante norvegese dell’Atletico Madrid già seguito durante il mercato invernale. Il club bianconero continua inoltre a osservare Gonzalo Garcia, giovane punta spagnola del Real Madrid che fatica a trovare spazio in un reparto offensivo ricco di alternative.

Un’altra pista conduce in Premier League e porta a Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal viene considerato tra i possibili partenti del club inglese e il costo dell’operazione potrebbe rientrare nei parametri economici della società torinese.