Juventus e Vlahovic verso l'addio, trattativa per il rinnovo definitivamente saltata

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic il rapporto sembra ormai arrivato ai titoli di coda. Nella giornata di mercoledì 3 giugno si è concluso senza accordo l’incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti dell’attaccante serbo, con le parti che non sono riuscite a trovare un’intesa sul prolungamento del contratto.

Il centravanti, legato al club fino al 30 giugno 2026, resta quindi destinato a lasciare Torino. La distanza economica tra la proposta avanzata dalla società e le richieste dell’entourage del giocatore è stata giudicata troppo ampia per permettere una prosecuzione concreta della trattativa.

La Juventus si prepara così a programmare il futuro senza il numero nove serbo. Dopo stagioni vissute tra alti e bassi, il club avrebbe già iniziato a valutare possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Tra i profili monitorati c’è Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain. Il giocatore è rientrato a Parigi dopo l’esperienza in prestito al Tottenham ed è già stato accostato in passato alla società bianconera.