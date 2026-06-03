Juventus e Vlahovic verso l'addio, trattativa per il rinnovo definitivamente saltata
La Juventus interrompe il rinnovo con Dusan Vlahovic e l’attaccante serbo si prepara a lasciare Torino a parametro zero nel 2026. Il club bianconero valuta ora nuovi profili per l’attacco, con Kolo Muani tra i primi nomi seguiti.
Tra la Juventus e Dusan Vlahovic il rapporto sembra ormai arrivato ai titoli di coda. Nella giornata di mercoledì 3 giugno si è concluso senza accordo l’incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti dell’attaccante serbo, con le parti che non sono riuscite a trovare un’intesa sul prolungamento del contratto.
Il centravanti, legato al club fino al 30 giugno 2026, resta quindi destinato a lasciare Torino. La distanza economica tra la proposta avanzata dalla società e le richieste dell’entourage del giocatore è stata giudicata troppo ampia per permettere una prosecuzione concreta della trattativa.
La Juventus si prepara così a programmare il futuro senza il numero nove serbo. Dopo stagioni vissute tra alti e bassi, il club avrebbe già iniziato a valutare possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Tra i profili monitorati c’è Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain. Il giocatore è rientrato a Parigi dopo l’esperienza in prestito al Tottenham ed è già stato accostato in passato alla società bianconera.
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