Sparatorie nel centro di Israele, un morto e quattro feriti nella regione di Sharon

Una serie di sparatorie avvenute nel centro di Israele ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Gli episodi si sono verificati nella regione di Sharon e sono al centro di un'indagine delle autorità, che valutano l'ipotesi di un attacco terroristico coordinato.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, le sparatorie hanno colpito diverse località della zona. Uno dei presunti responsabili sarebbe stato neutralizzato dalle forze di sicurezza, mentre proseguono le ricerche di eventuali complici coinvolti negli attacchi.

Le autorità non hanno ancora reso nota l'identità dell'assalitore né chiarito il movente. Al momento non è stato confermato se tutti gli episodi registrati nelle varie località siano collegati tra loro.

Le aree interessate dagli attacchi si trovano nelle vicinanze della barriera di sicurezza che separa Israele dalla Cisgiordania. Le Forze di Difesa Israeliane hanno inviato sul posto unità speciali e squadre dello Shin Bet per supportare le operazioni di ricerca e controllo del territorio.

Un portavoce militare ha riferito che le forze sono intervenute nelle località di Sal'it e Tzur Yitzhak, dove il sospetto attentatore è stato fermato. Le operazioni proseguono con pattugliamenti e verifiche nell'intera area per individuare eventuali altri responsabili.

Nella città di Tzur Yitzhak è stato inoltre attivato un allarme per possibile infiltrazione terroristica. Ai residenti è stato ordinato di rimanere nelle proprie abitazioni fino a nuove comunicazioni da parte delle autorità di sicurezza.