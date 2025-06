Esplosione in un ristorante nel centro di Napoli: un morto e quattro feriti, grave una donna

Tragedia nel cuore di Napoli, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno si è verificata una violenta esplosione all’interno di un ristorante situato in via Peppino De Filippo, traversa di via Foria, in pieno centro storico.

Nello scoppio ha perso la vita un uomo di 55 anni. Il suo corpo, inizialmente segnalato come disperso, è stato ritrovato in serata sotto le macerie dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente.

L’esplosione ha provocato anche il crollo parziale dello stabile che ospitava il locale. Quattro le persone rimaste ferite: tra queste, una donna è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in condizioni gravi al pronto soccorso.

Sul posto sono accorse diverse squadre di soccorso e la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per accertare le cause dello scoppio e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di una fuga di gas.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso cordoglio via social: "Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità".