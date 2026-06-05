Roma, uccide la madre e nasconde il corpo nel cemento dopo una lite a San Vittorino

Una donna di 78 anni è stata uccisa a San Vittorino dal figlio 48enne, che ha confessato il delitto ai carabinieri. Il corpo era stato nascosto in un manufatto di cemento. L’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio.

Una donna di 78 anni è stata trovata senza vita nella periferia est di Roma dopo giorni di ricerche avviate in seguito alla sua scomparsa. La vicenda è emersa a San Vittorino, dove i familiari avevano denunciato l’assenza della donna, facendo scattare gli accertamenti dei carabinieri.

Nel corso delle indagini gli investigatori hanno concentrato l’attenzione sul figlio della vittima, un uomo di 48 anni. Durante l’interrogatorio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe ammesso le proprie responsabilità raccontando di aver ucciso la madre al termine di una lite.

Le indicazioni fornite dall’uomo hanno consentito ai militari di individuare il luogo in cui era stato occultato il cadavere. Il corpo della donna è stato rinvenuto all’interno di un manufatto in cemento, dove sarebbe stato nascosto dopo l’omicidio.

Il 48enne è stato sottoposto a fermo e si trova nella caserma dei carabinieri con l’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione le fasi che hanno preceduto il delitto e le ragioni che avrebbero portato alla violenta discussione sfociata nella morte della donna.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori esami sul corpo della vittima e raccolte nuove testimonianze per chiarire ogni aspetto della vicenda.