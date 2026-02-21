Omicidio a San Bonifacio, investe e uccide dopo una lite poi aggredisce un altro uomo

Un 54enne tunisino uccide un connazionale dopo una lite e fugge, provocando un secondo grave episodio violento. L’uomo ha investito la vittima più volte con l’auto e poco dopo ha aggredito un altro automobilista.

Un uomo di 55 anni, di origine tunisina, è stato travolto e ucciso all’alba di venerdì 20 febbraio in via Fogazzaro, a San Bonifacio, nel Veronese. Alla guida dell’auto c’era un connazionale di 54 anni, fermato poco dopo dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, dopo una discussione il conducente avrebbe investito la vittima, passandole sopra più volte.

L’allarme è partito intorno alle 7, quando una residente ha chiamato il 112 dopo aver assistito alla scena. La donna ha raccontato di aver visto l’auto colpire l’uomo mentre si stava allontanando e poi tornare più volte sul corpo ormai a terra. Le immagini delle telecamere hanno confermato il racconto, aiutando a chiarire la dinamica.

All’arrivo dei soccorsi, per il 55enne non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo, mentre i carabinieri avviavano le ricerche dell’investitore, che nel frattempo si era allontanato.

Poco dopo, davanti alla caserma dei carabinieri, si è verificato un secondo episodio. Un’Audi scura ha tamponato volontariamente una Fiat Punto parcheggiata. Ne è nata una violenta aggressione: il conducente della Punto, un 63enne tunisino, è stato colpito ripetutamente al petto e alle gambe.

La pattuglia è intervenuta subito insieme ai sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre l’aggressore è stato bloccato sul posto. Gli accertamenti hanno rivelato che si trattava dello stesso uomo coinvolto nell’omicidio avvenuto poco prima.

Il 54enne è stato arrestato su disposizione del magistrato di turno. Dovrà rispondere sia dell’uccisione del connazionale sia del secondo episodio, per il quale è contestata anche l’accusa di tentato omicidio.