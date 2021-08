Treviglio : 15enne uccide la madre con una coltellata dopo una lite

Una donna di 43 anni uccisa nella sua abitazione con una coltellata alla schiena: arrestata la figlia quindicenne che l'avrebbe colpita con un coltello da cucina al termine di una lite in casa. La polizia l'ha trovata mentre era ancora a casa, insieme al corpo senza vita della madre. Una donna di 43 anni è stata uccisa in casa dalla figlia quindicenne durante una lite: è successo a Treviglio, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita alla schiena con un coltello da cucina dalla giovane, durante una lite in casa. Una ferita mortale: quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la donna già morta, mentre anche la figlia quindicenne era rimasta a casa ed era stata trattenuta dai militari.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, alla vigilia del 15 agosto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la lite tra madre e figlia, mentre i carabinieri stanno indagando sulla vicenda con la massima segretezza. Sembra che in quel momento in casa ci fossero solo le due donne. La lite sarebbe poi degenerata con la figlia quindicenne che avrebbe preso un coltello da cucina e accoltellato la madre 43enne: sarebbe stato un colpo solo, ma sarebbe stato fatale. La quindicenne è rimasta in casa insieme al corpo senza vita della madre, fino all'arrivo dei carabinieri.

