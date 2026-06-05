Lyhanna Bernard trovata morta a 11 anni, in Francia esplode la polemica sui controlli ai recidivi

Una bambina di 11 anni è stata trovata morta nel sud della Francia dopo giorni di ricerche. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali su minori, un dettaglio che ha acceso polemiche politiche e indignazione nel Paese.

La Francia è sotto shock per la morte di Lyhanna Bernard, la bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso e ritrovata senza vita giovedì sera nel sud del Paese. Il caso ha provocato una forte reazione dell’opinione pubblica e acceso un acceso dibattito sulle misure di controllo nei confronti dei condannati per reati sessuali.

Al centro delle indagini c’è un uomo già noto alle autorità per diversi precedenti legati a violenze sessuali, anche ai danni di minori. Proprio questo elemento ha alimentato le contestazioni nei confronti delle istituzioni e del sistema di sorveglianza previsto per soggetti considerati pericolosi.

Durante una visita ufficiale in Montenegro, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato apertamente di possibili malfunzionamenti, definendo la situazione inaccettabile. Il capo dello Stato ha respinto qualsiasi giustificazione legata alla carenza di risorse, chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità.

Anche il governo è intervenuto immediatamente. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha espresso il proprio sgomento per quanto accaduto e ha convocato una riunione durata oltre due ore con il ministro dell’Interno Laurent Nunez e il ministro della Giustizia Gérald Darmanin per fare il punto sulla vicenda e sulle procedure adottate.

La tragedia ha riportato alla memoria altri casi che hanno segnato profondamente la Francia negli ultimi decenni. Tra questi viene ricordata la vicenda della piccola Estelle, una delle vittime del serial killer e pedofilo Michel Fourniret, un episodio che continua a rappresentare una ferita aperta nella memoria collettiva del Paese.