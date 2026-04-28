Bambina di 11 anni trovata morta in casa a Porcari nella Piana di Lucca

Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio a Porcari dopo essere stata trovata senza vita in casa. L’allarme è scattato intorno alle 17.40 e i soccorsi hanno tentato inutilmente di rianimarla.

Il corpo senza vita di una bambina di 11 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile all’interno della sua abitazione a Porcari, nella Piana di Lucca. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 17.40, facendo scattare l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. È stato allertato anche l’elisoccorso, che però non è stato impiegato. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per diversi minuti, ma non hanno avuto esito.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto nell’abitazione. Le verifiche riguardano sia la dinamica dei fatti sia le circostanze che hanno portato alla morte della bambina.

Tra le prime ipotesi al vaglio, ancora da confermare, ci sarebbe un possibile gesto legato a impiccagione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto successo nelle ore precedenti al ritrovamento.