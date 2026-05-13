Barbara Formica trovata morta in casa ad Ascoli Piceno, la figlia di 11 anni ha dato l'allarme

Sara Verdi | 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Formica è morta nel sonno nella sua casa di Ascoli Piceno dopo un malore improvviso. A trovare il corpo della 45enne è stata la figlia di 11 anni, che aveva provato a svegliarla dopo l’uscita del padre per andare al lavoro.

Ascoli Piceno
Barbara Formica trovata morta in casa ad Ascoli Piceno, la figlia di 11 anni ha dato l'allarme
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Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella mattinata di ieri nella sua abitazione nel quartiere di Porta Romana, ad Ascoli Piceno. La vittima è Barbara Formica, conosciuta da amici e residenti con il soprannome di “Bibby”. Viveva con il marito e i due figli in una traversa di corso Mazzini, vicino a piazza San Tommaso.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso durante la notte. A scoprire che non rispondeva è stata la figlia più piccola, di 11 anni, che dopo l’uscita del padre per recarsi al lavoro è andata nella stanza della madre per svegliarla. Non ricevendo alcuna risposta, la ragazzina ha subito chiesto aiuto.

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente nell’abitazione, ma per la 45enne non c’era ormai più nulla da fare. Dai primi accertamenti il decesso risalirebbe a diverse ore prima dell’arrivo dei soccorsi. Per questo motivo non sono state eseguite manovre di rianimazione.

L’ipotesi al momento più probabile è quella di un infarto o di un grave malore che avrebbe colpito Barbara Formica nel sonno. La magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere, dove la donna era molto conosciuta. In passato aveva lavorato come barista a Marino del Tronto. Solo pochi giorni fa, il 4 maggio, aveva compiuto 45 anni.

Amici, vicini e conoscenti stanno lasciando in queste ore numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia. Dopo gli accertamenti previsti, il recupero della salma è stato affidato all’impresa funebre Bucci di Roccafluvione.
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