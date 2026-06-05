Antonio Di Bennardo muore a 55 anni durante un rifornimento, lutto tra Mugnano e Napoli nord

Antonio Di Bennardo è morto a 55 anni dopo un malore improvviso mentre faceva rifornimento a Marcianise. Lo showman, molto conosciuto tra Mugnano e l’area nord di Napoli, lascia due figli e una comunità sotto shock.

Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Antonio Di Bennardo, artista e intrattenitore molto conosciuto nell’area a nord di Napoli, è morto all’età di 55 anni mentre si trovava in un distributore di carburante a Marcianise. La tragedia si è consumata lungo via Leonardo Da Vinci, dove l’uomo stava effettuando un rifornimento quando si è accasciato a terra.

Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme sarebbe stato un automobilista di passaggio che ha notato quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, provocato da un infarto fulminante.

La notizia si è diffusa in poche ore tra Mugnano, Qualiano e i comuni vicini, dove Di Bennardo era particolarmente apprezzato per la sua attività artistica. Da anni animava serate musicali e spettacoli di piano bar, diventando una presenza familiare per molti frequentatori dei locali della zona.

Tra gli appuntamenti che lo avevano reso più noto figuravano le esibizioni del fine settimana presso la taverna “Senza Pensieri” di Qualiano, locale diventato negli anni un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e creare atmosfera gli aveva permesso di costruire un forte legame con il territorio.

Anche l’ex sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha voluto ricordarlo pubblicamente attraverso un messaggio sui social. Nel suo ricordo ha sottolineato i numerosi eventi condivisi con l’artista, descrivendolo come una persona capace di trasmettere allegria, passione e umanità attraverso la musica e il contatto con il pubblico.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati nelle ultime ore sui profili social di Di Bennardo. Amici, conoscenti e persone che avevano lavorato con lui hanno espresso dolore e incredulità per una scomparsa arrivata all’improvviso. Molti hanno ricordato il suo carattere solare e la disponibilità mostrata nel corso degli anni.

Oltre all’attività artistica, Antonio Di Bennardo gestiva il bar Coffee Break lungo la strada Mugnano-Melito. Nel giorno della sua scomparsa il locale è rimasto chiuso, con le serrande abbassate in segno di lutto. Lascia due figli e il ricordo di una figura molto conosciuta e stimata nella comunità locale.