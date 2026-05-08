Antonio Rinaldi muore a 29 anni, malore durante il calcetto a Calitri

Antonio Rinaldi è morto a 29 anni dopo un malore durante una partita di calcetto a Calitri. Il giovane, originario di Vallata, lascia la compagna e una figlia piccola.

Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, in provincia di Avellino, è morto dopo un improvviso malore accusato mentre giocava a calcetto con alcuni amici in una struttura sportiva di Calitri.

La partita, iniziata come una normale serata di sport e svago, si è interrotta quando il giovane si è sentito male in campo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi.

Dopo le prime manovre dei sanitari, Antonio Rinaldi è stato trasferito in elicottero all’ospedale del Mare di Napoli, dove è rimasto ricoverato durante la notte. I tentativi del personale medico non sono bastati a salvargli la vita.

Il 29enne è morto all’alba, lasciando la compagna e una bambina di un anno e mezzo. La notizia ha colpito profondamente Vallata e Calitri, comunità nelle quali Antonio era conosciuto.