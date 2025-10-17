Operaio precipita dal tetto di un capannone a Mugnano: muore a 63 anni

Tragedia sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, dove stava recuperando alcuni attrezzi da lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi e il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Leggi anche Sciopero nazionale degli operatori ecologici: da Roma a Napoli stop di 24 ore per il rinnovo del contratto

La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. Le prime indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del capannone e la posizione lavorativa della vittima.