Dua Lipa a Palermo per le nozze con Callum Turner, spuntano volantini di protesta nel centro storico

I festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa e dell’attore Callum Turner devono ancora iniziare, ma a Palermo sono già nate le prime polemiche. Nelle strade del centro storico sono comparsi volantini critici nei confronti dell’evento che nei prossimi giorni porterà in città centinaia di invitati provenienti da diversi Paesi.

I manifesti sono stati affissi tra muri e saracinesche nell’area di piazza Croce dei Vespri, a poca distanza dalle location scelte per accogliere amici e ospiti della coppia. Tra gli slogan si legge “La nostra piazza non è il tuo salotto”, messaggio rivolto alla cantante e alla trasformazione degli spazi urbani in occasione delle celebrazioni.

L’iniziativa è stata promossa dai giovani dell’assemblea permanente Apro Palermo, movimento che da tempo denuncia gli effetti dell’overtourism e della crescente pressione turistica sulla città. Altri volantini riportano le frasi “Palermo is not for rent” e “Palermo is not for the rich”, accompagnate dalle rispettive traduzioni in italiano.

Secondo gli organizzatori della protesta, l’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’utilizzo degli spazi pubblici e sulle conseguenze che eventi di grande richiamo possono avere per i residenti. Attraverso i social network, il gruppo ha inoltre invitato i cittadini a segnalare eventuali disagi collegati ai giorni delle celebrazioni.

Le nozze, dal valore stimato di circa 1,5 milioni di euro, si svolgeranno tra alcune delle location più prestigiose del capoluogo siciliano, tra cui Palazzo Gangi e la Galleria d’Arte Moderna. Mentre Palermo si prepara ad accogliere ospiti e personalità internazionali, le contestazioni hanno già acceso il dibattito in città.