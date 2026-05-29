Dua Lipa e Callum Turner, nozze anticipate in Sicilia tra Palermo e Bagheria

Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze in Sicilia, Palermo si prepara a tre giorni di festa tra ospiti vip e ville storiche. La coppia avrebbe scelto Bagheria per il matrimonio con eventi esclusivi e gite in barca.

Dua Lipa e Callum Turner avrebbero deciso di anticipare il matrimonio previsto inizialmente per settembre. Le celebrazioni sarebbero state fissate per il weekend compreso tra il 5 e il 7 giugno, con Palermo e Bagheria pronte ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’estate.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la cantante sarebbe già arrivata in Sicilia per seguire gli ultimi dettagli dell’organizzazione insieme a Donatella Versace. Il programma prevederebbe tre giorni di ricevimenti privati, spostamenti riservati e appuntamenti esclusivi distribuiti tra il centro di Palermo e la costa.

I festeggiamenti palermitani ruoterebbero attorno alla Galleria d’Arte Moderna e a Palazzo Gangi, storico edificio nobiliare della città. Per l’occasione sarebbe stato predisposto anche un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree coinvolte.

Il cuore del matrimonio, però, sarebbe Villa Valguarnera a Bagheria, residenza settecentesca scelta dalla coppia come location principale della cerimonia. La villa, circondata da giardini monumentali e ambienti storici, ospiterebbe gran parte degli eventi previsti durante il fine settimana.

Gli invitati soggiornerebbero a Villa Igiea, albergo già interamente prenotato per quei giorni. Tra i nomi attesi figurerebbero Elton John, Mark Ronson, Charli XCX e Olivia Dean, amici e colleghi della cantante britannica.

L’abito da sposa sarebbe stato affidato a Donatella Versace, impegnata in questi giorni a Palermo accanto all’artista. L’organizzazione dell’evento sarebbe invece seguita dalla wedding planner Alessandra Grillo, già nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

Nel programma ci sarebbero anche uscite in barca lungo la costa siciliana e cene private in alcune location riservate. La scelta della Sicilia non sarebbe casuale. Dua Lipa e Callum Turner avevano già trascorso diversi giorni a Palermo durante l’estate scorsa, visitando il centro storico e fermandosi tra locali e ristoranti della città.

La cantante aveva condiviso sui social alcune immagini del viaggio, accompagnandole con la frase “Palermo in my heart”, confermando il legame nato con il capoluogo siciliano ben prima dell’organizzazione delle nozze.