Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia, al via i festeggiamenti tra Palermo e Bagheria dopo le nozze

Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo dopo il matrimonio celebrato a Londra. La coppia trascorrerà in Sicilia un lungo weekend di festeggiamenti tra hotel di lusso e location storiche, con misure di sicurezza rafforzate.

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per proseguire i festeggiamenti dopo il matrimonio celebrato nei giorni scorsi a Londra. La cantante e l'attore sono atterrati nella serata del 3 giugno all’aeroporto di Palermo a bordo di un jet privato e hanno raggiunto il Grand Hotel Villa Igiea, dove soggiorneranno fino alla fine della settimana.

Da venerdì prenderà il via il programma degli eventi riservati agli invitati, distribuiti tra alcune delle strutture più prestigiose del capoluogo siciliano. Gli ospiti saranno accolti tra Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa, mentre le serate principali sono previste in dimore storiche della provincia palermitana, tra cui Palazzo Gangi e Villa Valguarnera a Bagheria.

Le nozze tra la popstar britannica e l’attore si sono svolte il 31 maggio con una cerimonia civile privata presso l’Old Marylebone Town Hall di Londra. L’evento si è tenuto lontano dai riflettori e con la partecipazione di un numero ristretto di familiari e amici.

Nei giorni successivi è stata la stessa Dua Lipa a condividere sui social alcune immagini del matrimonio. Gli scatti mostrano i neo sposi all’uscita del municipio londinese, accolti da una pioggia di coriandoli prima di lasciare la zona a bordo di un classico taxi nero della capitale britannica.

Particolare attenzione ha attirato l’abito scelto dalla cantante. Per la cerimonia, Dua Lipa ha indossato un elegante completo bianco composto da blazer e gonna midi coordinata, completato da cappello a tesa larga, guanti in raso e un bouquet di papaveri bianchi e gialli. Callum Turner ha invece optato per un abito doppiopetto scuro con camicia e cravatta nere.

Le fotografie pubblicate online hanno raccolto migliaia di messaggi di auguri. Tra i commenti più noti figurano quelli della stilista Donatella Versace e della modella Gigi Hadid, entrambe legate da un rapporto di amicizia alla cantante.

A Bagheria, intanto, sono entrati nel vivo i preparativi per il fine settimana di celebrazioni. Villa Valguarnera, una delle location principali dell’evento, è stata interessata da importanti lavori di allestimento. Nei pressi della residenza sono state predisposte aree transennate e sono al lavoro decine di addetti tra personale logistico, operatori incaricati della manutenzione e servizi di sicurezza privata.

Le misure adottate per garantire la riservatezza sono particolarmente rigide. L’accesso alla zona viene controllato dagli addetti alla sicurezza, che consentono il passaggio soltanto ai residenti autorizzati. Anche la possibilità di scattare fotografie nelle aree interessate dagli eventi è stata fortemente limitata, mentre gli organizzatori continuano a mantenere il massimo riserbo sul programma dettagliato delle celebrazioni.