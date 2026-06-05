Isola dei Famosi, Mediaset ufficializza Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida del reality

Selvaggia Lucarelli e Alvin guideranno la nuova edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Mediaset ha ufficializzato la scelta dei due conduttori per il reality che sarà registrato nelle Filippine e partirà nelle prossime settimane.

Mediaset ha annunciato in via ufficiale i nomi dei conduttori della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. A guidare il reality di Canale 5 saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, chiamati a raccontare la nuova avventura dei concorrenti che prenderà forma nelle Filippine, nuova location scelta per il programma.

Le registrazioni inizieranno a breve e segneranno l’avvio di una stagione che punta a rinnovare il format senza rinunciare agli elementi che ne hanno decretato il successo presso il pubblico italiano. I due volti accompagneranno sia i naufraghi sia i telespettatori lungo tutte le fasi dell’esperienza.

Secondo quanto comunicato da Mediaset, la scelta di Selvaggia Lucarelli risponde alla volontà di offrire una lettura diversa del programma, con un approccio capace di mettere in primo piano i protagonisti, le relazioni tra i concorrenti e gli aspetti più spettacolari della trasmissione attraverso uno sguardo ritenuto originale e attuale.

Accanto a lei ci sarà Alvin, presenza storica del reality e figura da tempo associata all’identità del programma. La sua esperienza e la conoscenza maturata nel corso delle precedenti edizioni rappresentano, nelle intenzioni dell’azienda, un elemento di continuità per il format.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul cast dei concorrenti né sulle novità previste per questa edizione del programma prodotto da Banijay Italia. Le informazioni mancanti saranno comunicate nelle prossime settimane.