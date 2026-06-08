Selvaggia Lucarelli nelle Filippine per l'Isola dei Famosi, rassicura dopo il terremoto

Selvaggia Lucarelli è arrivata nelle Filippine per l’Isola dei Famosi mentre il Paese affronta le conseguenze di un forte terremoto. La giornalista ha rassicurato i follower spiegando che la zona del reality si trova lontano dall’area colpita.

Selvaggia Lucarelli è partita per le Filippine dove resterà fino a metà luglio per seguire la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il viaggio, raccontato dalla giornalista attraverso i social e la sua newsletter, è iniziato con un lungo volo intercontinentale che prevede uno scalo a Hong Kong prima dell’arrivo nell’arcipelago asiatico e del successivo trasferimento verso l’isola che ospita il reality di Mediaset.

L’arrivo nelle Filippine coincide però con ore particolarmente delicate per il Paese. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito una parte dell’arcipelago, provocando anche l’attivazione di un allarme tsunami. La notizia ha generato preoccupazione tra molti utenti che hanno associato l’evento alla presenza della produzione televisiva nella stessa nazione.

Per chiarire la situazione, Lucarelli è intervenuta direttamente sui propri canali spiegando che la località scelta per il programma si trova a grande distanza dall’epicentro del sisma. Con tono ironico ha commentato l’inizio della trasferta, invitando però a non diffondere informazioni inesatte o allarmistiche.

La giornalista ha ricordato che le Filippine sono composte da circa 7.000 isole e che non tutta l’area è stata interessata dagli effetti del terremoto. Proprio per questo ha sottolineato come la zona destinata alle riprese dell’Isola dei Famosi non sia coinvolta direttamente dall’emergenza che ha colpito altre parti dell’arcipelago.