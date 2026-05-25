Isola dei Famosi, Mediaset valuta Selvaggia Lucarelli alla conduzione al posto di Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez perde la conduzione dell’Isola dei Famosi dopo il cambio di strategia Mediaset. Al suo posto prende quota Selvaggia Lucarelli, mentre tra i possibili concorrenti emerge Francesco Chiofalo.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe cambiare volto prima ancora dell’annuncio ufficiale del cast. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Belen Rodriguez avrebbe perso forza per la conduzione del reality, nonostante nelle scorse settimane fosse considerata la candidata principale per il ritorno in prima serata.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, ai vertici Mediaset sarebbe in corso una revisione completa del progetto. Tra le ipotesi emerse spunta quella di affidare il programma a Selvaggia Lucarelli, volto noto per i giudizi diretti e per la lunga esperienza televisiva maturata tra talk e programmi di intrattenimento.

L’indiscrezione rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela parla di una produzione intenzionata a modificare anche l’impostazione del reality. La nuova formula prevederebbe registrazioni concentrate nel mese di giugno e una messa in onda programmata per l’autunno, con un taglio diverso rispetto alle edizioni precedenti.

Belen Rodriguez, nelle recenti apparizioni televisive, aveva lasciato intendere di guardare con interesse al progetto senza sbilanciarsi troppo. Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali sul suo coinvolgimento.

Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi legati al cast dei concorrenti. Tra quelli considerati più vicini alla partenza c’è Francesco Chiofalo, influencer romano diventato popolare dopo la partecipazione a Temptation Island e recentemente tornato al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni televisive e per gli interventi estetici raccontati pubblicamente.

Il suo nome sarebbe tra quelli valutati per il gruppo dei naufraghi destinati a raggiungere le Filippine nella prossima stagione del reality. Restano ancora da definire conduzione, cast definitivo e dettagli della nuova edizione.