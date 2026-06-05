Roland Garros 2026, Zverev sfida Mensik in semifinale per un posto nella finale di Parigi

Il Roland Garros 2026 entra nella fase decisiva con le semifinali del torneo maschile. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev scende in campo contro Jakub Mensik sul centrale Philippe-Chatrier per contendersi un posto nell’ultimo atto dello Slam parigino.

Il tennista tedesco arriva all’appuntamento dopo un percorso convincente che lo ha visto eliminare Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar. Dall’altra parte della rete ci sarà il giovane ceco Mensik, protagonista di un torneo di alto livello grazie ai successi ottenuti contro Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca.

La sfida è prevista alle ore 14.30 nella sessione diurna del campo principale. Chi riuscirà a imporsi volerà in finale, dove troverà uno tra gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, impegnati nell’altra semifinale del tabellone.

Zverev e Mensik si sono affrontati una sola volta nel circuito maggiore. Il precedente risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid disputato quest’anno, incontro che si concluse con la vittoria del tedesco.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.