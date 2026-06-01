Roland Garros 2026, Arnaldi sfida Tiafoe negli ottavi di finale a Parigi

Matteo Arnaldi torna in campo oggi, lunedì 1 giugno, per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il tennista ligure affronta l’americano Frances Tiafoe in una delle sfide più attese della giornata sul campo Suzanne Lenglen.

L’incontro è previsto non prima delle 17, essendo inserito come quarto match del programma. Arnaldi arriva all’appuntamento dopo un percorso convincente nello Slam parigino, dove ha eliminato nell’ordine Collignon, Griekspoor e Tsitsipas.

Dall’altra parte della rete ci sarà Frances Tiafoe, che ha raggiunto gli ottavi superando Spizzirri, Hurkacz e Faria. Il bilancio dei precedenti tra i due è in perfetta parità, con una vittoria a testa.

L’ultimo confronto risale agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2025, match vinto da Arnaldi. Il successo ottenuto sulla terra rossa spagnola rappresenta un precedente incoraggiante per l’azzurro in vista della sfida di Parigi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La diretta streaming sarà invece visibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.