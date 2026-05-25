Roland Garros, Zverev rilancia la sfida a Sinner dopo il debutto vincente a Parigi

Zverev punta Sinner al Roland Garros dopo il debutto vincente contro Bonzi. Il tedesco, numero due del seeding, rivendica le sue possibilità a Parigi nonostante le recenti sconfitte contro l’azzurro.

Alexander Zverev ha iniziato il suo percorso al Roland Garros 2026 con una vittoria in tre set contro il francese Benjamin Bonzi. Il tennista tedesco ha superato senza difficoltà il primo turno dello Slam parigino e ora guarda avanti con l’obiettivo di conquistare il primo Major della sua carriera.

Dopo il match, Zverev ha parlato anche di Jannik Sinner, indicato da molti come il principale favorito del torneo. Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast “MacZone”, il numero due del seeding ha riconosciuto il livello mostrato dall’azzurro negli ultimi mesi, ma ha spiegato di sentirsi ancora competitivo contro di lui.

“Sinner sta giocando meglio di tutti, questo è evidente”, ha dichiarato il tedesco. “Ma devo entrare in campo pensando di poterlo battere. A Montecarlo e Madrid ho perso nettamente, però in quelle partite non ho espresso il mio miglior tennis. Se riesco a giocare come voglio, posso avere le mie occasioni”.

Zverev ha poi ricordato le critiche ricevute nelle scorse settimane dopo alcune dichiarazioni sul livello attuale del circuito maschile. Il tedesco aveva sostenuto che, alle spalle di Sinner e Carlos Alcaraz, ci fosse lui prima di Novak Djokovic.

“Molti mi hanno criticato per quella frase, ma in quel momento lo pensavo davvero”, ha aggiunto il tedesco. “Non mi paragono a Djokovic per carriera o risultati, sarebbe assurdo. Però qui a Parigi sono la seconda testa di serie e devo avere la convinzione di poter battere il migliore”.