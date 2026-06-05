Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia, vacanza romantica a Kea prima delle nozze

Ilary Blasi si è regalata qualche giorno di pausa insieme a Bastian Muller, il compagno con cui presto potrebbe convolare a nozze. Dopo la firma del divorzio da Francesco Totti e in attesa della ratifica definitiva che le consentirà di risposarsi, la conduttrice è volata in Grecia per una vacanza all’insegna del relax.

La destinazione scelta è Kea, una delle isole meno frequentate delle Cicladi, apprezzata per le acque limpide, i paesaggi affacciati sul mare e l’atmosfera riservata. Qui la coppia soggiorna in un esclusivo resort, lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana e dagli impegni professionali.

Dopo aver concluso l’ultima stagione televisiva e prima di tornare sul set per le registrazioni di “Battiti Live”, Blasi ha deciso di staccare la spina. A raccontare alcuni momenti della vacanza è stata lei stessa attraverso i social, dove ha condiviso immagini che la mostrano tra allenamenti, momenti di sole, piatti di frutta fresca e attimi di complicità con Muller.

Le fotografie pubblicate restituiscono l’immagine di una coppia affiatata che si gode una sorta di viaggio romantico anticipato. Per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale per il matrimonio, ma l’iter potrebbe entrare nel vivo non appena gli aspetti legali saranno definitivamente conclusi.

La relazione tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco prosegue da tempo e ha raggiunto un nuovo traguardo alla fine del 2025, quando durante un soggiorno a Parigi Muller ha chiesto a Blasi di sposarlo. Da allora i due continuano a mostrarsi insieme, condividendo viaggi ed esperienze che precedono il prossimo passo della loro vita sentimentale.