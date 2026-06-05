Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia, vacanza romantica a Kea prima delle nozze
Ilary Blasi si concede una vacanza romantica con Bastian Muller in Grecia mentre attende la ratifica del divorzio da Francesco Totti. La coppia ha scelto l’isola di Kea per alcuni giorni di relax prima delle future nozze.
Ilary Blasi si è regalata qualche giorno di pausa insieme a Bastian Muller, il compagno con cui presto potrebbe convolare a nozze. Dopo la firma del divorzio da Francesco Totti e in attesa della ratifica definitiva che le consentirà di risposarsi, la conduttrice è volata in Grecia per una vacanza all’insegna del relax.
La destinazione scelta è Kea, una delle isole meno frequentate delle Cicladi, apprezzata per le acque limpide, i paesaggi affacciati sul mare e l’atmosfera riservata. Qui la coppia soggiorna in un esclusivo resort, lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana e dagli impegni professionali.
Dopo aver concluso l’ultima stagione televisiva e prima di tornare sul set per le registrazioni di “Battiti Live”, Blasi ha deciso di staccare la spina. A raccontare alcuni momenti della vacanza è stata lei stessa attraverso i social, dove ha condiviso immagini che la mostrano tra allenamenti, momenti di sole, piatti di frutta fresca e attimi di complicità con Muller.
Le fotografie pubblicate restituiscono l’immagine di una coppia affiatata che si gode una sorta di viaggio romantico anticipato. Per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale per il matrimonio, ma l’iter potrebbe entrare nel vivo non appena gli aspetti legali saranno definitivamente conclusi.
La relazione tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco prosegue da tempo e ha raggiunto un nuovo traguardo alla fine del 2025, quando durante un soggiorno a Parigi Muller ha chiesto a Blasi di sposarlo. Da allora i due continuano a mostrarsi insieme, condividendo viaggi ed esperienze che precedono il prossimo passo della loro vita sentimentale.
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