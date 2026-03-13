Ilary Blasi celebra il compleanno di Bastian Muller con una dedica romantica pubblicata sui social. Il compagno della conduttrice ha compiuto 39 anni il 12 marzo 2026 e lo scatto condiviso racconta un momento intimo della coppia.

Ilary Blasi ha scelto i social per festeggiare il compleanno del compagno Bastian Muller. Il 12 marzo 2026 l’imprenditore ha spento 39 candeline e la conduttrice ha condiviso una fotografia in bianco e nero accompagnata da un messaggio affettuoso rivolto a lui.

Nello scatto compare la coppia sorridente. A corredo dell’immagine, Ilary ha scritto una dedica tradotta in italiano dal testo originale. «Tanti di questi momenti. Così tanti di questi giorni. Quanti di questi sorrisi. Buon compleanno, mio uomo speciale. Ti amo», le parole rivolte a Bastian Muller.

I due stanno insieme da circa tre anni. All’inizio hanno mantenuto il rapporto lontano dai riflettori, evitando esposizioni pubbliche e apparizioni frequenti. Negli ultimi mesi, però, la coppia si mostra con maggiore naturalezza anche sui social.

La relazione procede verso un passo importante. Dopo la proposta di matrimonio, la conduttrice ha raccontato che le nozze con Bastian sono previste per la primavera del 2027.

Intanto Ilary continua la sua attività televisiva. Di recente ha parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello Vip, spiegando che il programma è legato al suo percorso professionale ma che ogni edizione porta con sé una certa tensione prima di andare in onda.