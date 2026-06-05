Roland Garros, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi: orario e dove vedere il match

Derby italiano al Roland Garros, Cobolli e Arnaldi si sfidano in semifinale garantendo all'Italia un finalista a Parigi per il secondo anno consecutivo. Il match è in programma oggi sul Philippe-Chatrier non prima delle 19.

Il Roland Garros 2026 assicura all'Italia un posto nella finale del torneo maschile. Oggi, venerdì 5 giugno, sul campo Philippe-Chatrier va in scena la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, un confronto che mette di fronte due dei protagonisti più brillanti del tennis azzurro.

La sfida è in programma nella sessione serale e non inizierà prima delle ore 19. Qualunque sarà il risultato, un tennista italiano tornerà a disputare la finale dello Slam parigino dopo quella raggiunta da Jannik Sinner nell'edizione 2025.

Cobolli arriva all'appuntamento dopo un percorso convincente nel torneo. Il romano ha eliminato nell'ordine Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime, conquistando così l'accesso alla sua prima semifinale a Parigi.

Anche Arnaldi ha costruito la propria corsa con una serie di prestazioni solide. Il ligure ha superato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe, prima di beneficiare del ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale, avvenuto durante il secondo set a causa di un infortunio.

I precedenti tra i due azzurri sono perfettamente in equilibrio. Cobolli e Arnaldi si sono affrontati due volte nel circuito professionistico e il bilancio è di una vittoria per parte. L'ultimo confronto risale al secondo turno del Roland Garros 2025, quando Cobolli riuscì a imporsi in quattro set.

Le partite del Roland Garros sono trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La diretta streaming è accessibile attraverso HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. La semifinale sarà trasmessa in chiaro su Nove.