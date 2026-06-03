Berrettini-Arnaldi al Roland Garros, orario del derby italiano e dove vedere il match in tv

Berrettini e Arnaldi si sfidano nei quarti del Roland Garros 2026 a Parigi. Il derby italiano vale un posto in semifinale e andrà in scena stasera sul Philippe-Chatrier con diretta tv e streaming.

Il Roland Garros 2026 propone un quarto di finale tutto italiano. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini affronta Matteo Arnaldi nella sfida che assegna un posto in semifinale nello Slam parigino.

Berrettini arriva all’appuntamento dopo il percorso netto contro Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo. Arnaldi, invece, si è guadagnato i quarti eliminando Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe.

La partita è in programma alle 20.15 sul campo Philippe-Chatrier e chiuderà la sessione serale del torneo. Per i due azzurri sarà il primo confronto ufficiale nel circuito maggiore, nonostante la lunga esperienza condivisa con la Nazionale italiana di Coppa Davis.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La diretta streaming sarà visibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.