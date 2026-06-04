Roland Garros, Arnaldi-Cobolli in chiaro sul Nove per una storica semifinale italiana

La semifinale tutta italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà visibile gratuitamente sul Nove il 5 giugno, permettendo a milioni di appassionati di seguire un evento storico per il tennis azzurro.

Per la prima volta nella storia di un torneo del Grande Slam, due tennisti italiani si sfideranno in una semifinale. Il match tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in programma venerdì 5 giugno al Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso in diretta e gratuitamente sul canale Nove. La copertura televisiva inizierà alle 18:30 con il prepartita, mentre l'incontro prenderà il via alle 19.

La decisione consentirà a un pubblico molto più ampio di seguire una sfida che rappresenta una pagina inedita per il tennis italiano. Oltre alla trasmissione sui canali e sulle piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery, l'incontro sarà quindi accessibile anche senza abbonamenti.

Spazio in chiaro anche per il doppio maschile. La semifinale che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos sarà trasmessa alle 12 su SuperTennis TV, oltre che sui canali Eurosport e sulle piattaforme digitali del gruppo.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha accolto con favore la scelta di rendere accessibili gratuitamente gli incontri decisivi con protagonisti gli atleti azzurri. Binaghi ha ringraziato Eurosport e Warner Bros. Discovery per aver consentito la visione in chiaro della semifinale tra Cobolli e Arnaldi e delle fasi finali del torneo di doppio, definendo i giocatori italiani ambasciatori di primo piano del movimento tennistico nazionale.

Secondo il numero uno della Federazione, l'iniziativa rappresenta una risposta concreta all'entusiasmo che accompagna uno dei periodi più significativi per il tennis italiano. Binaghi ha inoltre evidenziato come la collaborazione tra operatori con obiettivi differenti possa favorire soluzioni capaci di ampliare la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi più rilevanti.

Per il presidente federale, quando una manifestazione sportiva riesce a coinvolgere l'intero Paese, garantire la massima accessibilità possibile diventa una scelta che va oltre il semplice aspetto televisivo e contribuisce ad avvicinare nuove persone allo sport.