Scuola militare Teuliè, professore ai domiciliari dopo le accuse di otto studenti

Otto allievi della scuola militare Teuliè hanno denunciato un docente accusato di molestie, pressioni e richieste di materiale intimo. L’inchiesta della Procura di Milano ha portato agli arresti domiciliari dell’insegnante.

Un insegnante di italiano e latino della scuola militare Teuliè di Milano è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura che ipotizza i reati di violenza sessuale, maltrattamenti e concussione. Al centro delle indagini ci sono le testimonianze di otto allievi maggiorenni che avrebbero subito molestie e pressioni da parte del docente, un uomo di 48 anni.

L’indagine è partita alla fine di marzo dopo la denuncia di uno studente. In seguito altri ragazzi hanno deciso di raccontare quanto accaduto agli investigatori, consegnando anche fotografie e conversazioni conservate sui telefoni cellulari. Il materiale raccolto è ora agli atti della Procura di Milano guidata da Marcello Viola, con il coordinamento delle pm Letizia Mannella e Alessia Mengazzo.

Secondo le accuse, il professore avrebbe individuato soprattutto studenti in difficoltà scolastica o prossimi all’esame di maturità con valutazioni non particolarmente solide. Alcuni ragazzi hanno riferito che il docente manteneva frequentemente contatti fisici ritenuti inappropriati durante le attività scolastiche. Parte di questi episodi sarebbe stata documentata attraverso fotografie scattate dagli stessi allievi.

Le testimonianze raccolte descrivono anche un rapporto che proseguiva al di fuori delle lezioni. Gli studenti parlano di decine di messaggi quotidiani nei quali il docente avrebbe offerto sostegno scolastico chiedendo in cambio fotografie, video e contenuti di carattere intimo. Alcuni ragazzi hanno spiegato agli inquirenti di aver acconsentito per timore di possibili ripercussioni sul percorso scolastico e sull’esame di Stato.

Tra gli episodi contestati figura anche una presunta richiesta di prestazioni sessuali accompagnata dalla promessa di denaro. Uno degli studenti ha raccontato di aver rifiutato l’invito. Per gli investigatori, in alcuni casi il docente avrebbe sfruttato il proprio ruolo e il peso delle valutazioni scolastiche per ottenere quanto richiesto.

Quando ha appreso dell’esistenza dell’inchiesta, secondo quanto emerge dagli atti, l’insegnante avrebbe tentato di convincere alcuni studenti a cancellare messaggi e a modificare le proprie dichiarazioni, offrendo somme di denaro. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, avrebbe aggravato ulteriormente la sua posizione.

Nell’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari, il gip Elio Sparadino evidenzia la presunta violazione dei doveri professionali e delle norme di legge da parte dell’indagato. L’uomo sarà interrogato nei prossimi giorni.

L’Esercito italiano, attraverso una nota ufficiale, ha espresso una netta condanna nei confronti di qualsiasi forma di abuso o comportamento incompatibile con i propri principi. La scuola militare Teuliè, fondata nel 1802, ha ribadito la propria attività educativa e formativa basata sui valori etici e disciplinari dell’istituzione.