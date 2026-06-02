Parma, nuove accuse dopo la rissa all'Itis tra studenti e professore

Uno studente dell’Itis di Parma accusa un professore di averlo colpito e minacciato prima della rissa del 21 maggio. La madre del 17enne ha presentato denuncia parlando di insulti razzisti, calci e provocazioni fuori dalla scuola.

Emergono nuovi dettagli sulla rissa avvenuta il 21 maggio davanti a un istituto tecnico di Parma, dove tre studenti sono finiti sotto indagine per minacce e percosse ai danni di un professore. La madre di uno dei ragazzi coinvolti, un 17enne nato e cresciuto in Italia da famiglia marocchina, sostiene che tutto sia iniziato dopo un insulto razzista pronunciato da un docente durante l’intervallo nel cortile della scuola.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, il figlio sarebbe intervenuto per difendere un altro studente, dicendo al professore che non era corretto rivolgersi in quel modo ai ragazzi. A quel punto, sempre stando alla denuncia presentata in Questura, il docente avrebbe reagito colpendolo con un calcio al ginocchio. Il giovane sarebbe poi stato medicato al pronto soccorso con una prognosi di tre giorni.

La madre racconta anche di pesanti minacce rivolte dal professore al ragazzo. Tra le frasi riportate nella denuncia ci sarebbero “ti sputo in faccia” e “ti spacco”, oltre all’invito a incontrarsi fuori dall’istituto. Poco dopo, nel parco vicino alla scuola, sarebbe scoppiata la rissa ripresa in un video diffuso online.

Il docente coinvolto, secondo quanto riferito, non avrebbe presentato denuncia. Il 17enne, assistito dall’avvocata Claudia Pezzoni, avrebbe confidato alla madre di non voler partecipare all’aggressione. “Non volevo partecipare a questo crimine”, le avrebbe detto la sera stessa.

La donna chiede che venga chiarita l’intera dinamica dell’episodio. Pur riconoscendo le responsabilità del figlio per aver alzato le mani contro il professore, sostiene che debbano essere valutati anche i comportamenti precedenti alla rissa. Il ragazzo, aggiunge la madre, sta affrontando problemi legati ai disturbi alimentari e seguiva un percorso con la psicologa scolastica, interrotto dopo quanto accaduto.