Scuola militare Teulié di Milano, arrestato commissario accusato di abusi e ricatti sugli allievi

Un commissario della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo l’inchiesta avrebbe costretto alcuni allievi maggiorenni a subire abusi e ricatti per superare l’esame di maturità.

Un commissario coinvolto negli esami di maturità della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo. L’uomo, 48 anni e residente a Milano, è accusato di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di alcuni studenti dell’istituto.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da uno degli allievi. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di ricostruire una serie di episodi che, secondo l’accusa, si sarebbero protratti dall’ottobre 2024 fino ai mesi più recenti. Le vittime individuate finora sono sette e risultano tutte maggiorenni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’insegnante avrebbe sfruttato il proprio ruolo all’interno dell’istituto e la sua presenza nella commissione dell’esame di Stato per esercitare pressioni sugli studenti. I giovani, temendo conseguenze sul percorso scolastico e sul superamento della maturità, sarebbero stati costretti a sottostare a richieste e comportamenti di natura sessuale.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria sotto il coordinamento dei magistrati dei dipartimenti specializzati nei reati contro le persone vulnerabili e contro la pubblica amministrazione. La misura cautelare è stata eseguita dopo la raccolta degli elementi ritenuti sufficienti a delineare un quadro accusatorio grave.

La Procura sostiene che l’indagato avrebbe approfittato della propria posizione educativa e dell’influenza esercitata sugli studenti, instaurando un rapporto caratterizzato da vessazioni, umiliazioni e condizionamenti psicologici. In questo modo avrebbe costretto alcuni allievi a subire abusi e a rivelare dettagli della propria vita privata e intima.

La scuola militare Teulié è uno degli istituti più conosciuti di Milano e ospita studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Le verifiche degli investigatori proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi e identificare possibili altre vittime.