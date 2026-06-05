Marco Poggi in tv dopo 19 anni, il dolore per Chiara e le accuse che lo hanno coinvolto

Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni e difende la memoria della sorella Chiara. In tv denuncia le accuse ricevute nel tempo e racconta il peso delle speculazioni che hanno coinvolto lui e la sua famiglia.

Per quasi due decenni è rimasto lontano dalle telecamere. Ora Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco, ha scelto di intervenire pubblicamente per raccontare il proprio punto di vista su una vicenda che continua a far discutere.

Ospite della trasmissione televisiva Quarto Grado, Poggi ha parlato delle conseguenze che il caso ha avuto sulla sua famiglia e soprattutto sull'immagine della sorella. «La cosa che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara», ha dichiarato durante l'intervista, riportando l'attenzione sulla vittima di un delitto che continua a essere oggetto di dibattiti e nuove ipotesi.

Nel corso degli anni anche il suo nome è finito al centro di supposizioni e ricostruzioni prive di riscontri. Un'esperienza che, come ha spiegato lui stesso, gli ha lasciato profonde ferite. «Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male», ha raccontato, riferendosi alle teorie che in alcuni momenti hanno cercato di attribuirgli un ruolo nella morte della sorella.

Marco Poggi aveva 19 anni quando avvenne l'omicidio. All'epoca fu ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti e successivamente non risultò mai indagato. Nonostante ciò, negli anni sono circolate numerose voci e notizie false sul suo conto, comprese quelle che mettevano in dubbio la sua presenza in montagna insieme ai genitori nel giorno dell'assassinio.

La recente riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia ha riportato il suo nome all'interno dell'attualità giudiziaria. I magistrati stanno infatti approfondendo la posizione di Andrea Sempio, amico di lunga data della famiglia Poggi e frequentatore abituale della villetta di Garlasco, oggi iscritto nel registro degli indagati.

Il 6 maggio 2026 Marco Poggi è stato nuovamente convocato dagli inquirenti. L'audizione si è svolta nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, una scelta adottata dagli investigatori per evitare possibili influenze reciproche tra le dichiarazioni raccolte.

Negli atti della Procura, le ipotesi che nel tempo avevano coinvolto Poggi sono state considerate prive di elementi concreti. Durante l'intervista televisiva, il fratello di Chiara ha espresso tutta la stanchezza accumulata in questi anni: «Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di mia sorella».

Le sue parole rappresentano la prima apparizione pubblica dopo diciannove anni di silenzio, segnati dal dolore per la perdita di Chiara e dal peso di una vicenda che continua a tornare al centro dell'attenzione giudiziaria e mediatica.