Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni e parla a Quarto Grado

Dopo quasi due decenni trascorsi lontano dai riflettori, Marco Poggi ha deciso di intervenire pubblicamente sul caso che ha segnato la sua famiglia. Il fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, sarà protagonista di un’intervista esclusiva che andrà in onda il 5 giugno nel programma televisivo Quarto Grado.

Si tratta della prima volta in cui Marco Poggi accetta di raccontare la propria versione dei fatti davanti alle telecamere. L’intervento è stato annunciato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, che ha anticipato come il colloquio affronterà alcuni dei temi più discussi emersi negli anni attorno alla sua figura.

Tra gli argomenti principali ci sarà il tema dell’alibi relativo al giorno dell’omicidio. Poggi ripercorrerà gli spostamenti effettuati insieme ai genitori durante la vacanza in montagna, circostanza che in passato è stata oggetto di contestazioni e ricostruzioni alternative diffuse da alcuni commentatori e autori di contenuti online.

La scelta di intervenire pubblicamente arriva dopo un lungo periodo caratterizzato da polemiche e accuse che, secondo gli inquirenti, non hanno trovato alcun riscontro. Le procure competenti hanno infatti escluso qualsiasi coinvolgimento di Marco Poggi nell’omicidio della sorella, ribadendo la sua totale estraneità ai fatti.

Le vicende legate alle accuse rivolte contro di lui hanno avuto anche sviluppi giudiziari. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per stalking e atti persecutori nei confronti di alcune persone che avrebbero preso di mira il fratello della vittima. Parallelamente, negli atti conclusivi di un’indagine depositati nel 2026, la Procura di Pavia ha definito prive di fondamento le ipotesi formulate nei suoi confronti.

Un altro passaggio dell’intervista riguarderà il rapporto con Andrea Sempio, attualmente indagato nell’ambito delle nuove attività investigative sul delitto di Chiara Poggi. Marco Poggi e Sempio erano legati da una stretta amicizia e si frequentavano abitualmente negli anni precedenti all’omicidio. Su questo aspetto, il fratello della vittima fornirà la propria ricostruzione dei fatti e dei rapporti esistenti all’interno della cerchia di amici di quel periodo.

Per seguire gli sviluppi del caso e dare spazio all’intervista, Quarto Grado ha previsto una programmazione speciale con due appuntamenti consecutivi in prima serata, nelle giornate del 4 e 5 giugno.