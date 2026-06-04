Quarto Grado raddoppia sul caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni

Marco Poggi parla dopo 19 anni a Quarto Grado e racconta il suo rapporto con Andrea Sempio, mentre il programma dedica due serate consecutive agli sviluppi del caso Garlasco con nuovi ospiti e testimonianze.

Quarto Grado dedica due appuntamenti consecutivi al delitto di Garlasco. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero andrà in onda su Rete 4 sia giovedì 4 giugno sia venerdì 5 giugno, con approfondimenti e testimonianze legate a una delle vicende di cronaca nera più discusse degli ultimi anni.

La puntata del 4 giugno ospiterà per la prima volta in studio Mirko Crepaldi, amico di lunga data di Andrea Sempio. L’intervento sarà incentrato sulla figura di Sempio, tornato al centro dell’interesse mediatico e giudiziario nell’ambito delle nuove indagini legate al caso di Garlasco. Attraverso il racconto di Crepaldi, il programma proverà a delineare aspetti personali e privati dell’uomo.

Nel corso della stessa serata troveranno spazio anche altri casi di cronaca. Tra questi quello di Pamela Genini, con la partecipazione di Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e sottrazione del corpo della vittima. Previsti inoltre aggiornamenti sull’inchiesta nota come quella delle avvelenate di Campobasso.

Ad affiancare i conduttori ci saranno diversi ospiti e consulenti, tra cui Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva.

L’appuntamento del 5 giugno sarà invece caratterizzato da un’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Per la prima volta dopo quasi due decenni, Poggi ha deciso di parlare davanti alle telecamere del programma.

Secondo quanto anticipato da Gianluigi Nuzzi, l’intervista affronterà diversi temi legati alla vicenda, compreso il rapporto tra Marco Poggi e Andrea Sempio. Verranno inoltre affrontate alcune delle ricostruzioni circolate negli ultimi mesi e i dubbi emersi attorno ai movimenti e alle circostanze di quella giornata.

Le due puntate speciali confermano l’attenzione che il programma continua a riservare al caso di Garlasco, tornato al centro del dibattito pubblico grazie a nuovi approfondimenti, testimonianze inedite e ulteriori elementi oggetto di verifica.