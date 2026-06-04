Kylie Jenner alle Turks e Caicos, nuove foto in bikini rosa durante la vacanza tropicale

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Notizia in breve Kylie Jenner continua la vacanza alle Turks e Caicos e pubblica nuove foto in bikini rosa metallizzato. L’imprenditrice si mostra in spiaggia e in mare durante il viaggio organizzato con il team di Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner alle Turks e Caicos, nuove foto in bikini rosa durante la vacanza tropicale

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Kylie Jenner continua a condividere momenti della sua vacanza alle Turks e Caicos, dove sta trascorrendo alcuni giorni all'insegna del relax insieme al team di Kylie Cosmetics. Nelle ultime immagini pubblicate sui social, l'imprenditrice e fondatrice del celebre marchio di cosmetici appare in un bikini due pezzi rosa metallizzato mentre si gode il mare cristallino e le alte temperature della località caraibica. Tra scatti sulla spiaggia e pose in riva all'acqua, Jenner mostra alcuni dei momenti trascorsi durante il soggiorno tropicale. Le fotografie la ritraggono mentre passeggia sulla sabbia e si rilassa in mare, confermando il clima spensierato della vacanza. Il viaggio è stato organizzato come una trasferta promozionale al femminile legata al brand Kylie Cosmetics. Durante il soggiorno, amici e collaboratori hanno documentato numerosi momenti della vacanza, contribuendo a realizzare una lunga serie di immagini condivise online. Abituata da anni ai riflettori e alle sessioni fotografiche, Jenner continua a pubblicare contenuti dal paradiso caraibico, aggiornando i follower sulle giornate trascorse tra mare, sole e relax.

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