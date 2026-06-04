Kylie Jenner alle Turks e Caicos, nuove foto in bikini rosa durante la vacanza tropicale

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kylie Jenner continua la vacanza alle Turks e Caicos e pubblica nuove foto in bikini rosa metallizzato. L’imprenditrice si mostra in spiaggia e in mare durante il viaggio organizzato con il team di Kylie Cosmetics.

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Kylie Jenner alle Turks e Caicos, nuove foto in bikini rosa durante la vacanza tropicale
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Kylie Jenner continua a condividere momenti della sua vacanza alle Turks e Caicos, dove sta trascorrendo alcuni giorni all'insegna del relax insieme al team di Kylie Cosmetics.

Nelle ultime immagini pubblicate sui social, l'imprenditrice e fondatrice del celebre marchio di cosmetici appare in un bikini due pezzi rosa metallizzato mentre si gode il mare cristallino e le alte temperature della località caraibica.

Tra scatti sulla spiaggia e pose in riva all'acqua, Jenner mostra alcuni dei momenti trascorsi durante il soggiorno tropicale. Le fotografie la ritraggono mentre passeggia sulla sabbia e si rilassa in mare, confermando il clima spensierato della vacanza.

Kylie Jenner alle Turks e Caicos, nuove foto in bikini rosa durante la vacanza tropicale

Il viaggio è stato organizzato come una trasferta promozionale al femminile legata al brand Kylie Cosmetics. Durante il soggiorno, amici e collaboratori hanno documentato numerosi momenti della vacanza, contribuendo a realizzare una lunga serie di immagini condivise online.

Abituata da anni ai riflettori e alle sessioni fotografiche, Jenner continua a pubblicare contenuti dal paradiso caraibico, aggiornando i follower sulle giornate trascorse tra mare, sole e relax.

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