Kylie Jenner alle Turks e Caicos, il bikini mimetico conquista il viaggio firmato Kylie Cosmetics

Kylie Jenner mostra il bikini mimetico alle Turks e Caicos durante il viaggio Kylie Cosmetics con amici e collaboratori. Le immagini della vacanza rilanciano il look estivo della fondatrice del brand beauty.

Kylie Jenner si è presa la scena sulle spiagge delle Turks e Caicos durante un viaggio organizzato con il team di Kylie Cosmetics. La fondatrice del marchio beauty ha condiviso alcuni momenti della vacanza tropicale, attirando l’attenzione con un bikini mimetico dal taglio minimal.

La star televisiva e imprenditrice è apparsa rilassata mentre passeggiava sulla sabbia e posava davanti al mare cristallino dell’arcipelago caraibico. Il due pezzi camouflage, abbinato a grandi orecchini a cerchio e capelli mossi dal vento, ha trasformato la spiaggia in un vero set fotografico improvvisato.

Durante il soggiorno, Kylie Jenner ha partecipato ad attività legate al brand insieme ad amici e collaboratori, alternando momenti di relax a scatti condivisi sui social. Le immagini pubblicate online hanno rapidamente attirato commenti e reazioni dei fan.

La vacanza arriva all’inizio della stagione estiva e rilancia ancora una volta l’immagine glamour dell’influencer americana, da anni protagonista delle tendenze fashion e beauty sui social network.