Kylie Jenner alle Turks e Caicos, il bikini rosa conquista i fan durante la vacanza al mare

Kylie Jenner si gode una vacanza alle Turks e Caicos e pubblica nuove immagini in bikini rosa. L’imprenditrice del settore beauty ha condiviso alcuni momenti di relax sulla spiaggia, attirando l’attenzione dei fan con il suo look estivo.

Kylie Jenner si sta concedendo qualche giorno di relax alle Turks e Caicos e ha scelto di raccontare la sua vacanza attraverso una serie di scatti condivisi sui social. L’imprenditrice e volto noto del mondo beauty è apparsa sulla spiaggia con un bikini rosa effetto pitonato che ha subito catturato l’attenzione dei suoi follower.

Sotto il sole dei Caraibi, Jenner è stata immortalata mentre passeggiava sulla sabbia e si rilassava vicino al mare. Tra una posa e l’altra, non è mancato un caffè in mano, dettaglio che ha accompagnato diversi momenti della giornata trascorsa sulla costa dell’arcipelago.

Le immagini mostrano l’influencer perfettamente a suo agio nell’atmosfera tropicale della destinazione scelta per la vacanza. Capelli sciolti, trucco curato e look coordinato hanno completato uno stile che richiama da vicino l’universo del suo marchio cosmetico.

Il soggiorno alle Turks e Caicos coincide infatti anche con alcune attività legate a Kylie Cosmetics, il brand fondato dalla stessa Jenner. Tra mare cristallino e spiagge bianche, la vacanza si è trasformata in un’occasione per condividere nuovi contenuti con il pubblico che segue quotidianamente la sua vita e i suoi progetti.