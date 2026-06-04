Donald Trump e la fontana di Cristoforo Colombo: Gli italiani mi adorano!

Donald Trump rivendica il restauro della fontana dedicata a Cristoforo Colombo a Washington e afferma che gli italiani lo apprezzano. Nello Studio Ovale ha anche ribadito che gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio che transita nello Stretto di Hormuz.

Donald Trump ha scherzato sul suo rapporto con l’Italia durante un incontro nello Studio Ovale, rispondendo a una domanda sul recente restauro della fontana dedicata a Cristoforo Colombo a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “gli italiani adorano Trump”, collegando il commento all’intervento di recupero del monumento.

Parlando dell’opera, Trump ha ricordato le polemiche che negli anni scorsi avevano coinvolto statue e monumenti legati alla figura dell’esploratore genovese. Secondo il presidente, c’era chi avrebbe voluto rimuovere la statua, ma la sua amministrazione ha scelto una strada diversa, finanziando il recupero della struttura e migliorandone l’aspetto.

Trump ha raccontato di essere rimasto colpito dal risultato finale dei lavori. Ha spiegato che il marmo, una volta eliminati graffiti e scritte, ha mostrato una qualità estetica superiore a quanto si aspettasse inizialmente.

Alla domanda posta dalla giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins è seguito un passaggio dedicato ai rapporti tra Stati Uniti ed Europa, con particolare riferimento alla situazione nello Stretto di Hormuz. Trump ha sostenuto che Washington non necessita di aiuti esterni grazie alla propria forza economica e militare.

Il presidente ha inoltre affermato che gli Stati Uniti non dipendono dal petrolio che attraversa il passaggio marittimo tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman. A suo giudizio, sono soprattutto alcuni Paesi europei ad avere un forte interesse nella sicurezza della rotta energetica e avrebbero dovuto mostrare maggiore disponibilità a collaborare nelle iniziative promosse dagli alleati occidentali.