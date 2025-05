Donald Trump mi ha salvato la vita: la testimonianza di Debbie, una donna di New York

Durante un’intervista rilasciata a Newsmax e rilanciata da Donald Trump su Truth Social, una donna afroamericana di nome Debbie ha raccontato un episodio che le ha cambiato radicalmente la vita. Il fatto risale agli anni del celebre programma The Apprentice, condotto proprio da Trump.

Il momento di disperazione e l’incontro inatteso

Debbie ha spiegato di aver perso entrambi i genitori nello stesso giorno, una tragedia che l’aveva gettata in uno stato di profonda disperazione. In quel periodo buio, si trovava sulla 97esima strada e Broadway, a New York, per il compleanno di un amico. Era intenzionata a raggiungere il ponte di Brooklyn, come ha detto lei stessa, “non chiedetemi perché”.

Proprio in quel momento, Donald Trump l’avrebbe notata in lacrime. Secondo quanto riferito, si avvicinò, la prese per il braccio e le disse: “Qualsiasi cosa tu stia per fare, dimenticala. Non è quello che vorrebbero i tuoi genitori”. La trattenne a lungo, parlando con lei e persino pregando per lei.

Un gesto simbolico che non ha dimenticato

Debbie ha poi aggiunto un dettaglio toccante: “Quando sono andata a cercare le chiavi nella mia tasca, ho trovato una banconota da 100 dollari arrotolata. L’ho incorniciata. È una storia vera, mi ha salvato la vita”.

Il video della testimonianza è diventato virale dopo essere stato condiviso dall’ex presidente, suscitando forti reazioni tra i suoi sostenitori. La donna ha ribadito che non dimenticherà mai quel gesto e quell’incontro, avvenuto per caso ma che, a suo dire, le ha impedito di compiere un gesto estremo.