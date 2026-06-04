Tara Dragas esclusa dalla Maturità 2026, la ginnasta azzurra dovrà ripetere l'ultimo anno

La notizia è arrivata mentre era impegnata agli Europei di ginnastica ritmica di Varna, in Bulgaria. Tara Dragas, atleta della nazionale italiana, ha scoperto di non essere stata ammessa agli esami di Maturità 2026 e ha deciso di raccontare pubblicamente la propria delusione attraverso alcuni messaggi diffusi sui social.

La ginnasta, 19 anni, era reduce da risultati di rilievo nella competizione continentale, dove aveva chiuso al quarto posto nella finale alla palla e al settimo nella classifica generale individuale. Nel pieno dell'impegno internazionale, però, è arrivata la comunicazione che le impedirà di sostenere l'esame di Stato quest'anno.

Nel suo sfogo, Dragas ha spiegato di aver cercato negli anni di conciliare gli allenamenti e gli impegni agonistici con il percorso scolastico. Secondo quanto riferito dall'atleta, la mancata ammissione sarebbe stata determinata anche da un voto insufficiente in Discipline Sportive, una materia che considera particolarmente legata alla propria esperienza personale e professionale.

La giovane ha espresso amarezza anche nei confronti dell'istituto presso il quale frequenta il percorso da privatista, l'Istituto Volta di Udine. A suo giudizio, negli ultimi mesi sarebbero mancati supporto organizzativo e preparazione adeguata per affrontare al meglio l'appuntamento con la Maturità.

Nonostante la delusione per l'esito scolastico, la ginnasta ha già delineato i prossimi passi. L'obiettivo è ripetere il quinto anno, sostenere l'esame nel 2027 e, una volta ottenuto il diploma, iniziare il percorso universitario.