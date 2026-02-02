Grammy 2026, Bad Bunny conquista Album dell'anno, Billie Eilish firma la Canzone dell'anno
Serata di premi e messaggi politici ai Grammy 2026: tra record, proteste e discorsi dal palco, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish dominano le categorie principali.
La notte dei Grammy Awards 2026 unisce musica e prese di posizione. Sul palco si alternano vittorie pesanti e interventi diretti, mentre i premi più attesi finiscono nelle mani di artisti già centrali nella scena internazionale.
Bad Bunny, 31 anni, entra nella storia portando a casa il premio per l’Album of the Year con “Debí tirar más fotos”, oltre al riconoscimento per il Best Música Urbana Album. Durante il discorso non evita il tema immigrazione: prima dei ringraziamenti lancia un “ICE out” e ricorda che gli immigrati “sono esseri umani” e “americani”.
Quattro statuette per Kendrick Lamar, che rafforza il suo peso nel rap. Tra i riconoscimenti c’è anche quello per il Miglior album rap con “GNX”, conferma di una presenza costante ai vertici della categoria.
La Canzone dell’Anno va a Billie Eilish e al fratello Finneas O’Connell per “Wildflower”. Dal palco la cantante ribadisce che “nessuno è illegale su terra rubata” e invita il pubblico a continuare a parlare e protestare, ricordando che le voci delle persone hanno un impatto reale.
Due premi anche per Lady Gaga, che si impone con il Miglior album pop e la Migliore registrazione dance pop. Nel suo intervento si rivolge alle donne che lavorano in studio con team maschili, esortandole a fidarsi delle proprie idee e a difenderle.
Il titolo di Miglior Nuovo Artista viene assegnato a Olivia Dean. Subito dopo la premiazione, la cantante britannica chiede di celebrare il contributo degli immigrati, in linea con il clima di interventi politici che segna la serata.
Tra i premi legati al cinema, “Golden” vince come migliore canzone scritta per i media visivi: il brano fa parte della colonna sonora del film d’animazione KPop Demon Hunters, aggiungendo un tassello alla lista dei titoli premiati.