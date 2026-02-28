Sanremo 2026, Elettra Lamborghini esclusa dalla top 10 dopo la serata cover
Elettra Lamborghini resta fuori dalla top 10 a Sanremo 2026 e contesta il risultato dopo la serata cover del 27 febbraio, dove ha cantato Asereje con le Las Ketchup tra coreografie anni Duemila e pubblico coinvolto.
Elettra Lamborghini non nasconde la delusione per l’esito della serata cover del Festival di Sanremo 2026, andata in onda venerdì 27 febbraio. La cantante, protagonista di uno dei momenti più movimentati della serata, si è vista esclusa dalla classifica dei primi dieci.
“La top 10 me la meritavo”, ha scritto senza giri di parole sui social, commentando a caldo il risultato. Sul palco dell’Ariston aveva scelto di esibirsi insieme alle Las Ketchup, portando una versione energica di “Asereje”, brano simbolo dei primi anni Duemila.
Le quattro artiste, con look ispirati agli anni Cinquanta, hanno trasformato il teatro in una pista da ballo, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime note. L’esibizione ha aperto la serata cover e ha subito acceso la platea.
Dopo la diretta, Lamborghini è tornata a esprimere il proprio disappunto anche su X, rispondendo ai fan che si aspettavano un piazzamento migliore. “Sto pure a fa tutto il Fantasanremo, che delusione”, ha scritto, lasciando trasparire amarezza per il risultato ottenuto.