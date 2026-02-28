Sanremo 2026, Elettra Lamborghini esclusa dalla top 10 dopo la serata cover

Elettra Lamborghini resta fuori dalla top 10 a Sanremo 2026 e contesta il risultato dopo la serata cover del 27 febbraio, dove ha cantato Asereje con le Las Ketchup tra coreografie anni Duemila e pubblico coinvolto.

