Morte di Beatrice a 2 anni, parla l'ultimo testimone che la vide viva prima della tragedia

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta in circostanze che restano al centro delle indagini. A raccontare quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte è un amico della madre della bambina e del compagno Emanuel Iannuzzi, intervenuto durante la trasmissione televisiva “Dentro la notizia” condotta da Gianluigi Nuzzi.

L’uomo ha spiegato di essere stato l’ultima persona esterna alla famiglia ad aver visto la bambina ancora in vita. Durante il suo racconto ha riferito che Beatrice stava piangendo quando lui si trovava nell’abitazione. Ha precisato di essere salito in casa per salutare le bambine e non perché attirato dai lamenti che provenivano dall’interno.

Rispondendo alle domande sulla presenza di eventuali segni sul corpo della piccola, il testimone ha dichiarato di non essere stato in grado di valutare con precisione la situazione perché l’ambiente era poco illuminato. Tuttavia, dopo aver notato qualcosa che lo aveva preoccupato, ha detto di averne parlato direttamente con la madre.

Secondo la sua ricostruzione, avrebbe suggerito di contattare i soccorsi, ma la donna si sarebbe opposta. L’uomo ha raccontato che gli sarebbe stato detto di non chiamare l’ambulanza e che, una volta espressa la sua preoccupazione, non avrebbe insistito oltre, affidandosi alla decisione della madre.

Nel corso dell’intervista ha anche parlato di Emanuel Iannuzzi, spiegando che quella sera non appariva particolarmente allarmato per le condizioni della bambina. A suo dire, l’uomo si sarebbe fidato delle rassicurazioni ricevute dalla compagna riguardo allo stato di salute delle figlie.

Dopo aver segnalato i propri dubbi, il testimone ha raccontato di essere tornato a tavola con gli altri presenti. Ha affermato che gli venne assicurato che Beatrice stava bene e che nessuno ritenne necessario richiedere un intervento medico.

La notizia della morte della bambina lo avrebbe colto di sorpresa. In seguito, ha contattato Iannuzzi per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Secondo il suo racconto, l’uomo gli avrebbe risposto parlando di un incidente e di una tragedia che, a suo avviso, nessuno dei presenti avrebbe potuto evitare o gestire diversamente.