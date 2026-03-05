Harry Styles parla della morte di Liam Payne e del dolore dopo la tragedia

Harry Styles parla per la prima volta della morte di Liam Payne, precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires nell’ottobre 2024. Il cantante racconta quanto quel lutto abbia inciso sulla sua vita e sulle sue scelte personali.

Per la prima volta Harry Styles racconta pubblicamente il dolore per la morte dell’amico ed ex compagno di band Liam Payne. Il cantante ne ha parlato durante un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, registrata mentre presentava il suo quarto album in studio, “Kiss All of the Time”.

Styles ha spiegato quanto sia stato duro affrontare la perdita. «Perdere un amico è sempre difficile», ha detto, ricordando quanto lui e Liam Payne si somigliassero per carattere e percorso di vita. Proprio per questo, ha aggiunto, la notizia lo ha colpito in modo ancora più profondo.

Leggi anche: Tre persone incriminate in Argentina per la morte di Liam Payne

La scomparsa del cantante ha spinto Styles a fermarsi e riflettere. In quei giorni, ha raccontato, si è chiesto quale direzione volesse dare alla propria esistenza. «Mi sono domandato come voglio vivere davvero», ha detto, spiegando che il modo più sincero per ricordare chi non c’è più è cercare di vivere pienamente.

Dopo la tragedia, Styles ha dovuto anche fare i conti con l’attenzione pubblica intorno al suo dolore. Ha ammesso di aver trovato strano vedere altre persone discutere e interpretare le sue emozioni. «Io provo sentimenti molto forti per la morte del mio amico», ha spiegato, aggiungendo che spesso sembra quasi necessario mostrarli agli altri per far capire quanto siano reali.

Liam Payne è morto nell’ottobre 2024 a 31 anni dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Sulla dinamica della caduta sono ancora in corso le indagini delle autorità locali.