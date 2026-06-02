Bordighera, le sorelle di Beatrice raccontano mesi di violenze prima della morte della bimba

La piccola a soli 2 anni è morta dopo mesi di presunti maltrattamenti a Bordighera. Le sorelle di 8 e 9 anni hanno raccontato agli investigatori violenze, insulti e paura quotidiana, portando all’arresto della madre e del compagno.

Le lacrime arrivano quando pronunciano il nome della sorellina. «Non la vedremo diventare grande», ripetono le due bambine di 8 e 9 anni durante l’audizione protetta davanti agli psicologi e agli investigatori. È il 21 aprile, più di due mesi dopo la morte della piccola Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio in una villetta tra Perinaldo e Bordighera, in provincia di Imperia.

Le dichiarazioni delle due sorelle hanno dato una svolta decisiva all’inchiesta coordinata dalla procura di Imperia. In carcere sono finiti Emanuel Iannuzzi ed Emanuela Aiello, madre delle tre bambine, accusati di aver sottoposto la piccola a violenze ripetute che avrebbero provocato la morte della bimba di due anni e mezzo.

Secondo quanto emerge dagli atti, convincere le bambine a parlare è stato complicato. Gli investigatori descrivono un clima di forte sofferenza emotiva durante gli incontri protetti. Le due sorelle si presentano agitate, stringono tra le mani fazzoletti che finiscono strappati, ma quando iniziano a raccontare parlano senza esitazioni, liberandosi di settimane di paura.

La sorella maggiore, appena nove anni, avrebbe assunto un ruolo da adulta dentro casa. Gli inquirenti la descrivono come una bambina costretta a occuparsi delle due più piccole nei periodi in cui la madre era assente. Mandava messaggi per aggiornare la donna e dimostrare di riuscire a gestire tutto, anche quando Beatrice stava male dopo le presunte percosse.

In uno degli episodi riportati nelle carte dell’inchiesta, la bambina avrebbe avvisato la madre che la sorellina piangeva disperatamente e che non riusciva a calmarla. In risposta, secondo il suo racconto, sarebbero arrivate soltanto bestemmie e insulti. Le due sorelle avrebbero inoltre dovuto pulire la casa in vista della festa organizzata dalla coppia per Capodanno.

Le testimonianze descrivono anche il controllo esercitato da Emanuel Iannuzzi nei confronti delle bambine. Una delle sorelle racconta di essere stata rimproverata dopo aver dato un bacio alla piccola Beatrice prima di andare in bagno. «Ti ho visto», le avrebbe detto l’uomo, in un clima che gli investigatori considerano segnato da paura e continue intimidazioni.

La mattina del 9 febbraio, secondo il racconto delle due minori, Beatrice era già morta da ore quando le bambine sono state svegliate. «È successo un casino», avrebbe detto Iannuzzi. Una delle sorelle nota una coperta rossa infilata tra il muro e un armadio e pensa che sotto possa esserci la piccola. Quando prova ad avvicinarsi viene fermata.

Durante il viaggio verso Bordighera, madre e compagno avrebbero imposto alle bambine una versione da riferire agli investigatori. «Non dite che lo conoscevate», sarebbe stata la consegna ricevuta prima dei primi interrogatori. Solo dopo il trasferimento nella struttura protetta e il percorso seguito con psicologi e specialisti, le due sorelle sono riuscite a raccontare quanto avrebbero vissuto per mesi dentro casa.