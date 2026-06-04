Sonia Bruganelli dopo il ricovero della figlia Silvia, l'appello per la donazione degli organi

Dopo due mesi trascorsi in ospedale accanto alla figlia Silvia, Sonia Bruganelli ha deciso di condividere un messaggio rivolto a tutti. Attraverso alcune stories pubblicate sui social, l'imprenditrice ha invitato le persone a riflettere sulla donazione degli organi, raccontando quanto visto durante la lunga permanenza nei reparti pediatrici.

La notizia del ricovero di Silvia Bonolis era stata resa pubblica dalla stessa Bruganelli il 10 maggio, in occasione della Festa della mamma. Non sono mai stati forniti dettagli sulle ragioni dell'ospedalizzazione, anche se è noto che la giovane convive fin dalla nascita con una patologia cardiaca congenita. Nei primi giorni di vita era stata sottoposta a un intervento delicato e aveva successivamente riportato un'ipossia cerebrale che ha causato conseguenze neurologiche e motorie.

Nel suo messaggio, Bruganelli ha prima ringraziato le tante persone che le sono state vicine con parole di sostegno, poi ha raccontato ciò che ha osservato durante il periodo trascorso in corsia. Ha spiegato di aver incontrato numerosi bambini che attendono un cuore o un polmone per poter continuare a vivere e ha definito la donazione degli organi un gesto di responsabilità e rispetto verso chi aspetta una possibilità concreta di cura.

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha descritto anche la realtà quotidiana dell'ospedale, fatta di infermieri impegnati ogni giorno nelle situazioni più complesse e di genitori che si sostengono a vicenda nei momenti più difficili. Ha raccontato come Silvia abbia stretto nuove amicizie in un luogo che, a suo avviso, nessun bambino dovrebbe essere costretto a frequentare così a lungo.

Nel suo intervento ha ricordato che, anche nei momenti segnati dalla perdita e dal dolore, la donazione può offrire una nuova opportunità a chi è in attesa di un trapianto. Un pensiero nato dall'esperienza diretta vissuta accanto alle famiglie incontrate durante il ricovero.

Bruganelli ha infine precisato che la figlia non ha ricevuto un trapianto di cuore. Silvia è stata sottoposta a un intervento importante, ma diverso da un trapianto, una precisazione fatta per evitare interpretazioni errate e indiscrezioni sulla sua situazione clinica.