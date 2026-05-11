Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia, il messaggio per la Festa della Mamma commuove i social

Sonia Bruganelli trascorre la Festa della Mamma in ospedale accanto alla figlia Silvia, ricoverata per nuovi controlli. In una foto pubblicata sui social, la produttrice televisiva dedica parole intense alla sua primogenita.

Sonia Bruganelli ha condiviso sui social una foto scattata in ospedale accanto alla figlia Silvia nel giorno della Festa della Mamma. La produttrice televisiva ha accompagnato l’immagine con una dedica rivolta alla sua primogenita, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis.

Nel messaggio pubblicato online, Bruganelli parla del legame con la figlia e della forza dimostrata dalla ragazza negli anni. «Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita», ha scritto, definendo Silvia una “piccola grande guerriera” e aggiungendo quanto sia orgogliosa di esserle accanto.

Silvia Bonolis sta affrontando un nuovo ricovero, anche se al momento non sono stati resi noti i motivi. La giovane convive fin dalla nascita con una patologia cardiaca congenita. Poco dopo essere venuta al mondo era stata sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato, dal quale erano emerse complicazioni legate a una sofferenza cerebrale.

Negli anni, Sonia Bruganelli ha raccontato più volte il percorso affrontato dalla figlia e le difficoltà vissute dalla famiglia. Le conseguenze neurologiche hanno inciso sullo sviluppo motorio di Silvia, diventata il punto centrale della vita dell’ex opinionista televisiva.

La foto pubblicata dall’ospedale ha raccolto centinaia di messaggi di sostegno e affetto. Tra i commenti sono comparsi quelli di personaggi del mondo dello spettacolo e del web, da Giulia Salemi a Paola Caruso. Anche Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli, ha lasciato un messaggio sotto il post.

Paolo Bonolis, invece, non è intervenuto pubblicamente. Il conduttore ha sempre mantenuto grande riservatezza sugli aspetti più privati della vita familiare, evitando esposizioni mediatiche nei momenti più delicati.